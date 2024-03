Opposizione Pieve Fosciana: "Non si pensa mai al centro"

Il gruppo di opposizione nel consiglio comunale di Pieve Fosciana, composto da Iolanda Turriani, Mario Turriani e Nicola Baiocchi, non è d’accordo con la gestione del luna park e del mercato da parte dell’amministrazione. "Ancora una volta- affermano i consiglieri dell’opposizione - l’amministrazione non ha fatto niente per il centro del nostro paese. E’ arrivato il Luna Park che occupa il suolo pubblico dove è stato posto, non senza problematiche, il mercato settimanale. Perché non riportare, almeno per il periodo della fiera della domenica dopo Pasqua, la secolare Festa della Libertà, il mercato settimanale nel centro storico?". "Si sarebbe potuto- aggiungono- rivitalizzare almeno un giorno alla settimana quelle attività commerciali".