Opportunità di lavoro e formazione In città il “Neet Working Tour“

Arriva a Lucca oggi e domani in piazza Napoleone l’unica tappa toscana della campagna informativa itinerante che illustra ai giovani le tante opportunità di lavoro e formazione. Promosso dalla Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, il “Neet Working Tour“ è una campagna informativa itinerante, realizzata in collaborazione con Agenzia Nazionale per i Giovani, Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro, Carta Giovani Nazionale e, per la tappa toscana, anche con Comune di Lucca e Lucca Crea. L’iniziativa si rivolge principalmente ai “neet“ (Not in Education, Employment or Training): giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione.

Protagonisti della tappa lucchese, oltre alla Ministra Dadone, alcuni toscani di successo che si sono creati da soli il proprio futuro (oggi dalle ore 16). In piazza Napoleone arriverà uno speciale Truck che ospiterà un palco e sarà allestito un vero e proprio “villaggio”, dove i giovani potranno ricevere informazioni e confrontarsi grazie ai partner presenti come Confcommercio e Confartigianato e alle realtà formative del territorio come Formetica, Per-Corso Agenzia Formativa, Fondazione Campus Lucca, Zefiro, Croce Verde Lucca, Centro Nazionale Volontariato, Servizi Civili del Territorio, Dipartimento per lo Sport, STAF Toscana, Consulta Studentesca Giovanile Lucca e Caritas Diocesiana Lucca.

Domani le attività in piazza Napoleone prenderanno il via alle 10 e proseguiranno fino alle 12. Ingresso e partecipazione sono gratuiti. Anche Confartigianato è tra le realtà che parteciperanno con un proprio stand per illustrare "ai giovani le opportunità che l’artigianato con i suoi oltre 300 mestieri, offre per trovare un posto di lavoro" e anche l’esperienza in campo di molti giovanissimi imprenditori di Coldiretti sarà protagonista di questa tappa lucchese.