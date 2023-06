Tra gli sponsor che hanno collaborato all’iniziativa abbiamo anche Autolinee Toscane, Lucca Crea e Consorzio 1 Toscana Nord. Ieri mattina, nell’entusiasmo dell’evento, i loro rappresentanti si sono rivolti ai ragazzi, trasmettendo ai piccoli aspiranti giornalisti l’importanza dell’informazione, della conoscenza e dell’approfondimento.

"Per questo progetto noi abbiamo proposto il tema del trasporto pubblico, un tema ambientale che è stato approfondito da questi giovani e curiosi futuri lettori - dice Riccardo Nannipieri, coordinatore marketing & comunicazione di Autolinee Toscane - . Approfondire le tematiche legate al trasporto pubblico è un’ottima opportunità di confronto con le nuove generazioni, così da conoscere le loro esigenze, ascoltare le loro critiche e raccogliere input preziosi, frutto di menti fresche e dinamiche. Abbiamo voluto capire, attraverso le loro parole, come gli studenti immaginano un servizio ideale di trasporto pubblico e quali piccole rinunce quotidiane sono disposti a mettere sul piatto per dare il proprio contributo alla difesa dell’ambiente che li circonda".

Anche Lucca Crea ha collaborato all’iniziativa premiando i ragazzi della scuola Media di Montecarlo e di Villa Basilica con “Papyrus“, il gioco, realizzato da Fun Factor Game Studios e illustrato da Andrea Guerrieri, che sviluppa la socialità, il confronto con gli altri e il rispetto delle regole.

L’entusiasmo e la curiosità dei ragazzi sono stati premiati anche da Nicola Conti, in rappresentanza del Consorzio 1 Toscana Nord che, per l’occasione, ha partecipato all’iniziativa con un regalo per la scuola premiata, trasmettendo ai giovani il valore dell’importanza dell’informazione e della conoscenza, spronandoli a continuare ad interessarsi e ad approfondire le più svariate tematiche.