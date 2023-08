Opportunità a Geal Spa Si cerca un addetto acquisti e logistica

Geal Spa ha pubblicato l’avviso di offerta di lavoro 042023 per “n.1 Procurement Assistant – Acquisti Logistica e Patrimonio”. Geal SpA, ricerca 1 addettoa da inserire nell’unità organizzativa Acquisti, Logistica e Patrimonio con qualifica di Impiegatoa Amministrativoa e contratto a tempo determinato 12 mesi (rinnovabile, in caso di esito positivo del rendimento delle prestazioni rese, per altri 12 mesi) al 3^ livello del C.C.N.L. Gas-Acqua. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 04092023. Info sul sito https:www.geal-lucca.itlavora-con-noi