Opere pubbliche per sette milioni. Dalla viabilità agli impianti sportivi. Impegno per cultura, scuola e sociale

Approvato dal Comune di Coreglia un bilancio di previsione da oltre 5 milioni di spesa corrente, con 2,7 milioni di euro di investimenti e un piano triennale di opere pubbliche da 7 milioni. "Una conferma dell’impegno della nostra amministrazione - commenta il sindaco Marco Remaschi - nel percorso di rinascita e di riqualificazione del territorio comunale, tra nuove opere, manutenzioni ordinarie e straordinarie, interventi sulla sicurezza del territorio e sulla viabilità, finanziamenti per cultura, turismo, scuola, sport e sociale. Tutto questo è una sintesi rappresentativa del contenuto nel bilancio di previsione 2025 e nel piano triennale appena approvati dal nostro Consiglio comunale".

Il piano triennale delle opere pubbliche, con oltre 7 milioni di euro dal 2025 al 2027, prevede una serie di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi e della sicurezza del territorio. Tra gli interventi, figurano la ristrutturazione dell’impianto sportivo di Piano di Coreglia e la riqualificazione dell’impianto sportivo di Coreglia capoluogo, con lavori di grande rilievo economico e funzionale, ulteriori lavori di consolidamento dei versanti sulla viabilità di collegamento con le frazioni di montagna, implementazione dell’impianto fognario di via Porrina, e interventi sulla viabilità, tra cui il completamento delle opere di asfaltatura delle strade comunali e dell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

In programma anche il restauro del teatro comunale e la realizzazione di nuovi parcheggi, come quelli in località La Casetta e Portello a Ghivizzano e quello adiacente al nuovo parco inclusivo di Piano di Coreglia. Sempre in tema di efficientamento energetico è previsto un importante intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico di Piano di Coreglia e l’ampliamento della rete che fornisce gas metano nel capoluogo. Infine, ultimi, ma fondamentali, nell’attesa del completamento della progettazione e del via ai lavori di ampliamento del cimitero di Piano di Coreglia, dove sono previsti lavori di manutenzione, mentre a Lucignana è prevista la realizzazione di nuovi loculi.

Per quanto riguarda la spesa corrente, particolare attenzione a scuola, cultura e manutenzione ordinaria del patrimonio e del territorio, mantenendo invariate le tariffe dei tributi e dei servizi. Si conferma poi l’impegno per il sociale, sia per quanto riguarda le funzioni delegate alla Usl sia per l’attenzione alle piccole esigenze quotidiane dei cittadini.

Fio. Co.