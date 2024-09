Open Gold 2024. Puccini e Haydn con il Boccherini

Buona la prima dell’undicesima edizione del festival Open Gold, che si è avviata domenica scorsa con il concerto del ciclo “Musica Maestri”, che ha visto protagonisti Alberto Bologni (violino), Chiara Mura (violino), Lucrezia Ceccarelli (violino), Elisabetta Cordoni (viola), Rachele Nucci (violoncello) e Riccardo Vicari (contrabbasso), con le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

Venerdì 20 settembre, alle 21, secondo appuntamento con il concerto finale degli allievi della masterclass in Direzione d’orchestra e Laboratorio orchestrale che il maestro Michalis Economou terrà proprio in occasione del festival. Gli allievi dirigeranno l’orchestra del Conservatorio “Boccherini”, che interpreterà pagine di Puccini e Haydn. Sabato 21 settembre, alle 16 in Saletta Rossa, ci sarà la l’incontro “Boccherini in vinile”, presentazione del cd di Daniela Novaretto “Luigi Boccherini, Sei Sonate G23”, organizzato in collaborazione con il Centro Studi Luigi Boccherini di Lucca. Ancora musica il 22 settembre, alle 21, con il ciclo “Musica Maestri” e il duo formato da Remo Pieri (clarinetto) e Lorenzo Corsaro (pianoforte), che proporrà musiche di Wanhall, Schumann, Hindemith e Bassi.

Due eventi il 27 settembre: alle 16 un omaggio a Puccini con la presentazione del libro “Giacomo Puccini. Gloria e tormento” di Rossella Martina. Alle 21, un grande appuntamento con il virtuoso del flauto Paolo Taballione e il pianista Gesualdo Coggi. In programma pagine di Schubert, Reinecke, Verdi, Strauss e Waxman. Anche il Maestro Taballione terrà una masterclass per Open Gold e i suoi allievi suoneranno il 28 settembre, sempre alle 21 in auditorium. L’ultimo appuntamento di questo lungo mese di musica è fissato per il 29 settembre, alle 21, con un altro concerto di “Musica Maestri” che vedrà protagonisti Filippo Rogai al flauto, Gianfranco Dini al corno e Fabrizio Datteri al pianoforte. Il programma propone pagine di Dukas, Bozza, Roussel, Boulanger, Doppler e Bonis. Tutti gli eventi del festival Open Gold sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.