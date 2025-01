Only luna knows. Allo Sky Stone. Giulia Millanta

Nuovo appuntamento con i Live dello Sky Stone & Songs: in programma, domani (inizio alle 17), infatti, c’è lo showcase di Giulia Millanta, compositrice e musicista fiorentina che da dieci anni vive in Texas, ad Austin e che, adesso, grazie al lavoro de La Chute Dischi, torna in Italia con un nuovo disco, ‘Only Luna Knows’.

‘Only Luna Knows’ vanta la produzione artistica del compositore ‘Don’ Antonio Gramentieri e si tratta di un album-confessione, nel quale l’autrice mostra per la prima volta tutte le luci e - soprattutto - tutte le ombre nascoste nelle sue composizioni. Una collezione di canzoni scure, sensuali, misteriose che lambisce il blues e i timbri profondi del jazz, mantenendo, però, ben chiare le radici folk del songwriting. Nell’album si rinnovano alcune collaborazioni di lunga data, come quella con il songwriter fiorentino Massimiliano Larocca, con il quale scrive a quattro mani la torch-song ‘Fatale’ e di cui interpreta il brano ‘Mi chiamava Lulù’, già da tempo nel repertorio della musicista. Troviamo, poi, Gabriel Rhodes, noto musicista americano che, in questo album, produce 2 brani e firma con Millanta il singolo ‘I Dance My Way’.

L’edizione speciale per il mercato italiano, inoltre, vede la presenza di due bonus tracks rispetto all’edizione in cd venduto in America: si tratta dei brani ‘He Called Me Lulù’ (versione anglofona del brano già presente nella tracklist) e di ‘Midnight Cricket Band’, ambedue registrati in Texas.

Giulia Millanta è una pluripremiata cantautrice indie-folk e autrice; suona la chitarra, il contrabbasso e canta in quattro lingue (italiano; inglese; spagnolo e francese). Ha pubblicato otto album da solista fino a oggi e ha collaborato con importanti nomi del panorama musicale internazionale, come il chitarrista Charlie Sexton (Bob Dylan; Elvis Costello); Hunt Sales (David Bowie); il chitarrista Marc Ribot (Tom Waits); il bassista Glenn Fukunaga, tanto per citarne alcuni. L’ingresso allo showcase è gratuito e consentito fino al raggiungimento della capienza dei posti. Per tutte le informazioni si può consultare il sito dello Sky Stone; telefono 0583/491389; mail [email protected].