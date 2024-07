Omaggio in arte e musica. In memoria di Puccini: "Le note diventano colori"

Grande partecipazione alla giornata dedicata al grande maestro Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte, nel borgo medievale di Coreglia Antelminelli, con un percorso di eccellenza tra arte e concerti. Sarà visitabile fino al 31 luglio, la mostra d’arte inaugurata giovedì scorso Al Palazzo Il Forte denominata "Il mio mistero - Omaggio a Giacomo Puccini" e curata da Gianfalco Masini. "La nuova esposizione di vari artisti comprende opere di pittura e scultura che traggono ispirazione dal celebre compositore e operista lucchese - spiegano gli organizzatori -. Le opere esposte respirano la sua musica, esplorano il suo personaggio e reinterpretano la lirica dei suoi racconti. Il titolo della mostra, "Il mio mistero", richiama l’evocativa forza della famosa aria "Nessun dorma" dalla Turandot, sottolineando l’intento di raccontare il Maestro che ha incantato le platee mondiali e attraversato il tempo. In questa mostra l’arte genera arte, le note diventano colori, il fraseggio si trasforma in gesto, raccogliendo storie, riflessioni, emozioni e suggestioni che solo la musica può evocare". Sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Sarà inoltre possibile visitarla anche su appuntamento, chiamando il numero 0583.78152. La giornata inaugurale in memoria di Giacomo Puccini ha trovato il suo apice con il concerto lirico organizzato dall’Associazione Musicale "Il Serchio delle Muse" in collaborazione con l’amministrazione comunale , che si svolto alla Limonaia del Forte. Applauditi protagonisti dell’evento, il soprano Serena Daolio, il tenore Diego Cavazzin, la pianista Debora Mori e il narratore Luca Scarlini.

Prima del concerto, sul palco, sono intervenuti Fosco Bertoli, presidente dell’associazione musicale Il Serchio delle Muse, l’assessore del comune di Coreglia Antelminelli Lara Baldacci e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, per portare il loro saluto agli ospiti. Presenti, tra gli altri, anche Marco Remaschi, sindaco del comune di Coreglia Antelminelli, Claudio Roni, figlio di Luigi e presidente onorario dell’associazione musicale Il Serchio delle Muse, Maria Bruna Caproni, in rappresentanza della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

"Serata magica nell’incantato paese di Coreglia.– ha dichiara il presidente dell’Associazione Musicale "Il Serchio delle Muse" Fosco Bertoli –. L’attento e numeroso pubblico della rassegna ha dimostrato di apprezzare i bravissimi artisti sul palco. Perfettamente raggiunto lo scopo di portare l’alta musica nei luoghi più suggestivi dei nostri borghi, per renderla accessibile a tutti".

Fiorella Corti