Omaggio a Tolkien e Chaykin. Le mostre alla Fondazione BmL

Inaugurate ieri le due mostre di Lucca Comics & Games 2023 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte, in piazza San Martino. Sono dedicate a J.R.R. Tolkien, a 50 anni dalla sua scomparsa e al fumettista Howard Chaykin, tra i principali ospiti di questa edizione. A presentare le mostre il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Andrea Palestini, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina.

Le esposizioni saranno aperte al pubblico fino al 5 novembre; dal 28 al 31 ottobre l’ingresso è gratuito, dal 1° al 5 novembre l’ingresso sarà riservato ai visitatori in possesso del biglietto del festival (orario: 9-19).

“Other Minds and Hands: JRRT50. Nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto“ è a cura di Roberto Di Meglio, Oronzo Cilli e Francesco Napitello. Cinquant’anni dalla morte di Tolkien, cinquant’anni di storia del gioco e dell’illustrazione, in un percorso che mette fianco a fianco “ieri” e “oggi”, arte e game design, in decine di opere tutte ispirate dallo stesso grandissimo amore e reverenza per l’opera di Tolkien.

Nel 25° anno dell’Area Performance, in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte, la sezione della mostra “Other hands from the Artist Playground” ospita una speciale selezione dell’importante collezione di opere d’arte, acquisite dalla Fondazione, dal 2010 a oggi, durante l’asta di beneficenza che si svolge nell’ultimo giorno della manifestazione.

“Howard Chaykin: A Dark Prince of Comics“ è a cura di Stefano Prodiguerra e Alessio Danesi, in collaborazione con tavoleoriginali.net e saldaPress e il supporto di Mauro Bruni, Thomas Kintner, Luca Massi, Enrico Salvini. La mostra è concepita come un viaggio articolato in tre sezioni: la Silver Age, la Golden Age e la Dark Age. Chaykinland è il regno (dis)incantato del Principe Oscuro dei Comics. .

In occasione dell’inaugurazione stato presentato il nuovo montascale acquistato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con Luccasenzabarriere e Ortopedia Michelotti. L’ausilio consentirà di poter entrare, con qualsiasi tipologia di carrozzine a spinta, in tutte le location dove sono presenti scalini esterni e interni.