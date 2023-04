“Oltre il colore“ e “Gildo nel mirino“

Al Real Collegio continuano in questi giorni due interessanti mostre: quella della pittrice lucchese Jenny Petrini e quella di fotografie di scena e tante testimonianze di Gildo Dei Fantardi, bilanci delle sue molteplici attività artistiche, da cantastorie, attore con partecipazione a film, trasmissioni radiofoniche televisive e cinematografiche.

Dopo l’inagurazione del primo aprile, la mostra di pittura “Oltre il colore” prosegue fino al 12 aprile. Jenny dipinge non solo su tele, per esprimere in libertà sensazioni altrimenti impalpabili nel momento stesso in cui l’artista si trova a tu per tu con gli spazi da impressionare. A quel punto è un vero e proprio scrigno di tesori che si dischiude, liberando quell’anima fatta di stelle. Una magia che permette di scorgere spiragli di quella verità tanto smerigliata che è nascosta in ognuno di noi e che “ognuno di noi” aspira a conoscere.

Invece con “Gildo nel mirino“, come recita il titolo della mostra del noto cantastorie lucchese, vanno in mostra 50 anni di vita vissuta nel tessuto della città, ma anche da protagonista sulle scene, sulla ribalta di spettacoli, riprese tv e partecipazioni a film di grande successo.

“E’ stato quasi come obbedire a un moto liberatorio, la voglia di aprire quell’immenso archivio dei ricordi – dice l’intramontabile Gildo –, cristallizzato grazie ai fermo immagine che immortalano anche l’emozione“. Quindi tante fotografie, ma anche documenti che ricordano le innumerevoli rappresentazioni che questo artista popolare ha proposto nell’arco di oltre 50 anni. Non mancheranno anche i manifesti, locandine, attestati di varia natura, libri in cui Gildo dei Fantardi viene ricordato, e i suoi stessi libri.

E poi la citazione del cantastorie nella Enciclopedia Treccani alla voce dei miniassegni, in più le esposizioni dei cd e dvd che lo riguardano, e tanta, tanta rassegna stampa tra cui settimanali come Epoca, Novella 2000, Tv Sorrisi e canzoni che riportano foto di Gildo in varie situazioni, “paparazzato“ in diversi momenti del suo percorso. Le due mostre parallele, di pittura e fotografica sono visitabile al Real Collegio con orario dalle 11 alle 19 tutti i giorni, fino al 12 aprile, con la presenza degli artisti.