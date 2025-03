Oltre cinquanta visite e tre prese in carico. La prevenzione funziona

Per la Giornata mondiale del Rene allo screening gratuito lanciato dall’Asl nella struttura di Nefrologia e dialisi dell’ospedale San Luca sono state visitate oltre 50 persone. Di queste 3 sono state prese in carico dall’ambulatorio nefrologico e ad altre 10 sono stati consigliati esami di approfondimento. Le dottoresse della Nefrologia che hanno partecipato all’iniziativa sono Laura Bozzoli, Valentina Vigo, Elisa Colombini, Valentina Marchetti, Daniela Guzzo, Vita Maria Agate, insieme alla coordinatrice infermieristica Jessica Canini e alle infermiere professionali Laura Galanti e Barbara Lisi. All’iniziativa hanno aderito congiuntamente la Società Italiana di Nefrologia (Sin) e la Fondazione Italiana del Rene (Fir). Lo slogan di quest’anno, promosso appunto dalla Società Internazionale di Nefrologia (Isn) e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali (IFKF-WKA), è “Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni”. E questo primo screening di prevenzione ha già dato dimostrazione di quanto muoversi nel solco della diagnosi precoce sia la via più giusta e efficace.