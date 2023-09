Oltre 4mila persone in visita: ora riprendono i lavori

E’ terminato il periodo di apertura straordinaria della Rocca Ariostesca a Castelnuovo, come era stato programmato, dato che a giorni è prevista la ripartenza dei lavori per il completamento del progetto del recupero complessivo del monumento, che da ora in poi interesserà la parte della torre centrale. In poco più di un mese sono state quasi 4.500 le persone che hanno visitato la Rocca con le mostre e le installazioni multimediali in essa allestite.

Da parte dell’amministrazione comunale un sentito ringraziamento va alle ragazze e ai ragazzi del servizio civile impegnati alla Protezione civile comunale, alla Compagnia dell’Ariosto, al Progetto Donna, all’associazione Compriamo a Castelnuovo, al Circolo Fotocine Garfagnana, alla Proloco di Castelnuovo, alla Filarmonica Verdi e a tutti i volontari che con il loro impegno e servizio hanno reso possibile questa apertura straordinaria della Rocca Ariostesca. L’apertura al pubblico delle scorse settimane ha consentito di accedere ai rinnovati locali della Rocca, dove gli interventi di restauro sono stati completati, e che ospiteranno mostre ed eventi culturali. Intanto erano state allestite la mostra Ariosto 22, personale della pittrice Sandra Rigali e l’esposizione del maestro Antonio Possenti “Altrove e altri luoghi“, che nella Rocca ha trovato la sua collocazione definitiva.

Dino Magistrelli