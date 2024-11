Oltre 25mila presenze in quattro giorni “Garfagnana Terra Unica“, successo

La decima edizione di "Garfagnana Terra Unica", svoltasi tra la tensostruttura comunale di piazzale Chiappini e il centro storico di Castelnuovo, ha registrato un gran successo con oltre 25mila presenze, a cominciare da quella del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, durante i quattro giorni, nonostante il maltempo dell’ultima domenica.

Quasi 900 gli ingressi al monumento simbolo della città, la riqualificata Rocca Ariostesca, che oggi ospita al suo interno il tecnologico e innovativo "Palazzo di Atlante – Museo Furioso". L’Unione Comuni Garfagnana è stata presente, con un proprio stand, in tutte e quattro le giornate della manifestazione per far conoscere le attività e i progetti portati avanti, in forma associata e per conto dei 14 Comuni componenti, a cominciare dal Settore Gestione del territorio, forestazione, Protezione civile e patrimonio, il Giardino Botanico "Maria Ansaldi" Pania di Corfino, il Centro di valorizzazione del patrimonio vegetale di Camporgiano, il Settore Turismo, cultura, identità territoriale e comunicazione che gestisce la Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana e l’Ufficio Accoglienza e Informazione Turistica (Iat).

"Da questa manifestazione - dichiara il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi - è emerso un forte senso di comunità. Occasioni come queste ci permettono di ridare valore al tempo e allo spazio, riscoprendo il piacere di stare insieme attraverso la valorizzazione delle eccellenze che il nostro territorio esprime. Un ringraziamento doveroso va a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa quattro giorni e, in particolare, ai volontari e alle associazioni che rappresentano un valore aggiunto inestimabile. “Garfagnana Terra Unica“ si è confermato un veicolo di promozione importante per la nostra realtà".

"La capacità dell’associazionismo di relazionarsi al proprio interno e di collaborare - aggiunge la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani - credo sia l’aspetto più significativo che questa manifestazione ci consegna. Il saper dialogare e collaborare con l’obiettivo comune di veder crescere questa terra, mettendone in risalto le proprie specificità e riscoprendone tradizioni e radici, deve andare di pari passo con le sfide che l’innovazione e la tecnologia ci offrono per creare un ponte con le nuove generazioni. Un ringraziamento per la generosità di tutti coloro che hanno consentito la buona riuscita dell’iniziativa. “Garfagnana Terra Unica“ è uno strumento di promozione complessiva della nostra area che siamo certi continuerà ad avere ricadute su tutto il territorio".

Dino Magistrelli