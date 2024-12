Oltre 15 interventi urgenti al giorno. Il bilancio dei vigili del fuoco che hanno festeggiato Santa Barbara

I Vigili del fuoco hanno festeggiato ieri la patrona Santa Barbara, tracciando nell’occaisone anche un bilancio degli interventi di soccorso eseguiti in provincia durante l’anno. il numero complessivo è di ben 5mila uscite di soccorso suddivise fra le sedi di Lucca, Pietrasanta, Viareggio e Castelnuovo Garfagnana.

“Per i Vigili del fuoco – ha sottolineato il comandante provinciale Calogero Daidone – è un appuntamento molto importante. Non aspettiamo altro, indipendentemente dal fatto che si tratti di Vigili del fuoco permanenti, o in quiescenza, per avere a questo momento di riavvicinamento che si tiene una volta all’anno, anche per scambiarsi le esperienze di quanto accaduto in questi 12 mesi trascorsi“.

“Il nostro bilancio a livello provinciale, rispetto all’anno scorso, è in un certo senso migliore. L’anno scorso avevamo superato i 6.000 interventi, mentre nel corso del 2024 sono stati effettuati 5.556 interventi di soccorso tecnico-urgente in tutta la provincia (oltre 15 al giorno, ndr). Noi speriamo naturalmente che l’anno prossimo siano molti di meno, perché vorrebbe dire che la popolazione sta meglio di adesso”.

La celebrazione all’interno della caserma dei Vigili del fuoco in via Barbantini è iniziata con la Messa in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco e protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa”, alla presenza del vice prefetto Stefania Trimarchi, del vice sindaco Fabio Barsanti, del procuratore capo Domenico Manzione e dei vertici di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Alla conclusione si è tenuta la cerimonia di premiazione per quanti si sono distinti in servizio. Particolare commozione hanno suscitato l’onorificenza a Sergio Lenoci e il Diploma di Lodevole servizio alla memoria di Massimo Nannizzi, riconoscimento postumo ritirato dal fratello. Le Croci di anzianità per i 15 anni di lodevole servizio sono andati a: Maurizio Diridoni, Alessio Paoli, Paolo Betta, Salvatore Di Mauro, Paolo Valenti, Daniele Isola. I Diplomi di lodevole servizio del personale in quiescienza: Stefano Andreotti, Daniele Cambi, Giulio Pagliai, Riccardo Tosoni, Sergio Lenoci, Francesco Paolinell, Mauro Triti, Paolo Fambrini, Roberto Franchi. alla memoria: Massimo Nannizzi.