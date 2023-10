"Ok ai progetti a Lucca ma alcuni punti vanno chiariti" - Incontro Sindaco e Giunta con Cittadini di Ponte a Moriano, Lucca

Sull’incontro del sindaco e della giunta con i cittadini di Ponte a Moriano, dal Pd arrivano qualche apprezzamento e molte domande. E’ il segretario del Pd di Ponte a Moriano, Alessandro Ugolini, a fare il punto della situazione dopo la recente assemblea pubblica. "Il progetto dei lavori presentato, che prevede le variazioni alla piazza Cesare Battisti, alle stanze adiacenti al teatro Idelfonso Nieri e all’area circostante l’attuale parcheggio Maurizio Mennucci, esprime l’evoluzione della nostra storia, nel contesto della tradizione nella modernità, e sono il segno della presenza istituzionale nella zona, per cui sono da noi ampiamente apprezzate. Sono un esempio delle richieste, venute dagli abitanti e dai nostri rappresentanti istituzionali e politici, che nel tempo si sono adoperati per evidenziare i problemi del paese".

Per Ugolini si tratta di progetti ereditati dalla precedente giunta Tambellini, che vanno attuati grazie ai fondi disponibili e contribuiranno a dare vita al nuovo volto della frazione. Dubbi, invece, sui modi con cui è stata convocata l’assemblea. "Non ci sembra di buon auspicio il metodo scelto per una buona partecipazione dei cittadini nella gestione della prima assemblea pubblica – aggiunge – che è stata limitata, sia nei tempi, sia negli interventi". Il Pd poi avanza una serie di domande: quale sarà l’uso dello spazio retrostante il teatro e delle stanze adiacenti al teatro? Quale sarà la nuova nuova gestione del teatro e quali atti utili per l’uso di esigenze locali? Quale sarà la nuova mobilità esterna ed interna al parcheggio? E, ancora, quale sarà il possibile controllo dei mezzi pesanti per la zona industriale e quale definizione architettonica avrà la nuova piazza? "Riteniamo infine – spiega Ugolini – che sarebbe opportuno collocare la targa di Cesare Battisti in un luogo adeguato ma anche rinominare la piazza moderna. Inoltre proponiamo in futuro di dotare il tetto del teatro e della scuola media di un impianto di pannelli fotovoltaici per adeguare i locali alle nuove tecnologie con fini di risparmio".