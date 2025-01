Oggi Pietro Ichino con il suo libro all’Oratorio degli Angeli Custodi

Oggi alle 17 nell’Oratorio degli Angeli Custodi in centro storico, per la rassegna “Letture sul Lavoro”, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera, incontro aperto con il professore, giurista, politico e sindacalista Pietro Ichino, che presenterà il suo libro “Mezzo secolo di diritto del lavoro”. Il volume raccoglie 15 scritti dal 1976 a oggi, ognuno attualizzato in una lunga intervista che affronta temi contemporanei, tra cui la ragion d’essere del diritto del lavoro, la funzione del sindacato, l’autonomia negoziale individuale, l’impatto delle nuove tecnologie, la segmentazione dell’impresa e la riforma dei licenziamenti.

Ichino dialogherà con Oronzo Mazzotta, emerito di Diritto del Lavoro presso l’Università di Pisa, e Carlo Pisani, ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Roma Tor Vergata. Il ciclo proseguirà venerdì 14 febbraio con Eliana Di Caro, che presenterà “Magistrate finalmente”. Dialogheranno con l’autrice, giornalista della Domenica del Sole 24 Ore, Gerardo Boragine, presidente del Tribunale di Lucca, e Elisabetta Tarquini, consigliera della Corte d’Appello di Firenze.

A seguire, venerdì 14 marzo, con Danilo Conte sarà la volta di “Per giusta causa”, con Lisa Amoriello, consigliera AGI Toscana, e Alessandro Failla, presidente AGI Toscana. L’appuntamento di venerdì 4 aprile vedrà protagonista Francesca Malzani con “Le dimensioni della dignità nel lavoro carcerario”, affiancata da Giuseppe Fanfani, garante per i Detenuti della Regione Toscana, e Paola C. Sabatini, consulente del Lavoro in Siena. il ciclo si concluderà venerdì 9 maggio con Marco Biasi e il suo “Diritto del lavoro e intelligenza artificiale”. Interverranno Francesco Dallari, capo HR di Marriot Italia, e Roberta Turi, responsabile Segreteria Nazionale Cgil NLDil. Informazioni sul sito online www.fondazionegiuseppepera.it.