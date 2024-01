Oggi l’ultimo saluto del paese a Sebastiano Ambrosini Nobili

Si svolgerà oggi pomeriggio alle 15, nella pieve di San Pietro a Piazza al Serchio, il funerale dello storico e molto conosciuto gioielliere, orologiaio, orefice Sebastiano Ambrosini Nobili. Aveva 85 anni, gran parte di questi trascorsi nel negozio di Piazza al Serchio, gestito prima insieme al fratello e poi da solo fino, si può dire, a poche settimane fa, quando ha avuto il sopravvento una grave malattia. "Un altro pezzo di storia economica e sociale di Piazza al Serchio – commenta il sindaco Andrea Carrari- ci ha lasciato. L’oreficeria dei fratelli Ambrosini per tanti anni è stata un punto di riferimento per l’intera alta Garfagnana". Per volontà della famiglia non fiori ma opere di bene. Lascia nel dolore il fratello Silvano che abita a Genova e i nipoti Dino, Silvia e Massimo. Nel manifesto un ringraziamento alla signora Loriana Fontanini che da tanti anni aveva collaborato con i famigliari. Sebastiano, a Piazza al Serchio da tutti chiamato affettuosamente e amichevolmente Mimmi, due anni fa era stato premiato dalla Camera di Commercio di Lucca per i 71 anni di fedeltà al lavoro della Oreficeria, orologeria, argenteria, ottica Ambrosini.

Dino Magistrelli