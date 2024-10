Oggi il fumetto in regalo con La Nazione. Firmacopie, gli appuntamenti con Bigo

E’ il giorno clou, il giorno del grande regalo che La Nazione fa ai lettori. Tutti coloro infatti che si recheranno oggi in edicola, acquistando una copia de La Nazione cronaca di Lucca riceveranno in omaggio il volume nato dalla matita e dalla scrittura di Davide Bigotti – in arte “Bigo“ – : il fumetto dal titolo “Giacomo Puccini, Il supereroe delle 7 note“ che racconta vita, opere, aneddoti del musicista più amato al mondo, accompagnando la lettura con l’ascolto delle arie più celebri grazie al collegamento a Spotify tramite i QR code che il lettore trova via via posizionati all’interno della narrazione.

E proprio questa mattina alle 10.30 al bookshop del Puccini Museum in piazza Cittadella avverrà la presentazione ufficiale dell’iniziativa editoriale: il sindaco Mario Pardini, il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, il direttore della Fondazione Puccini Luigi Viani, il caposervizio de La Nazione di Lucca Francesco Meucci e il responsabile delle iniziative speciali de La Nazione Guglielmo Vezzosi, l’editrice Francesca Fazzi e il coordinatore del volume Dario Dino Guida colloquieranno con “Bigo“ dando così ufficialmente il via alla promozione.

Inoltre lo stesso Bigo sarà a disposizione durante i giorni dei Comics per dediche e disegni personalizzati con un ricco calendario di firmacopie: lo troverete infatti al Bookshop del Puccini Museum in piazza Cittadella oggi dalle ore 15.30 alle ore 17, poi domani dalle ore 16 alle ore 17, sabato 2 novembre dalle ore 16 alle ore 17.30 e infine domenica 3 novembre dalle ore 10 alle ore 11.30.

Un grande regalo, dicevamo, quello che i lettori troveranno oggi in edicola con La Nazione di Lucca: un vero e proprio libro (80 pagine, Pacini Fazzi Editore) – che contiene la prefazione di Agnese Pini, Direttrice Responsabile delle Testate QN - Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno – e con cui viene celebrato Giacomo Puccini nel centenario della morte in concomitanza con l’appuntamento più atteso dell’anno “Lucca Comics and Games”. Da domani poi, il volume in una variante di titolo (Giacomo Puccini. Il fumetto della vita) sarà in vendita in tutte le librerie e nei bookshop.

Cristiano Consorti