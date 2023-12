Oggi i funerali dell’albergatore Luca Martinelli

Oggi alle 15,30 in Duomo a Castelnuovo avrà luogo il funerale di Luca Martinelli (foto), 60 anni compiuti ad agosto, noto albergatore titolare con la sorella Anna dell’albergo "Ludovico Ariosto" in via Azzi, deceduto in seguito a grave malattia. Luca con il suo carattere aperto e gioviale aveva molti amici che in queste ore ricordano addolorati e commossi il loro caro "Lucifero", suo storico nomignolo. La famiglia Martinelli aveva gestito prima il ristorante "Da Nadia" e il bar Ariosto in piazza Umberto. Luca, appassionato di sport, dal Rally che aveva praticato come navigatore, al calcio, da tifoso del Castelnuovo. Lascia nel dolore la mamma, la sorella Anna, il nipote, parenti e tanti amici.

D.Mag.