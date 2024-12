Oggi è Santa Lucia. Messa in ospedale per la protettrice

Ricorre oggi Santa Lucia, protettrice della vista e invocata contro tutte le malattie degli occhi. All’ospedale “San Luca” sono in programma alcune importanti iniziative, organizzate insieme all’Unione italiana ciechi e ipovedenti. In particolare a partire dalle 9.30 è in programma, nella cappella al primo piano dell’ospedale, la Messa per gli ammalati, i familiari e gli operatori, celebrata da don Andrea Cardullo, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute e concelebrata dai Cappellani dell’ospedale. Seguirà nella hall un concerto degli allievi del Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini”, Quartetto dei Clarinetti. L’Asl informa che la Banca delle Cornee di Lucca dal 1° gennaio al 30 novembre 2024 ha distribuito 1.443 tessuti totali. Si tratta in particolare di 777 tessuti corneali, 240 frammenti di membrana amniotica, 401 OmogeM (membrana amniotica omogenizzata) e 25 sclere.