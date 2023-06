Oggi concerto di Dulce in corde

Domani l’Associazione Musicale Lucchese propone il primo dei due appuntamenti lucchesi del bellissimo progetto promosso dal Comitato Amur e da Le Dimore del Quartetto, in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane: l’appuntamento è alle 17 a Celle di Pescaglia, al Museo Pucciniano dove – grazie alla collaborazione con i Lucchesi nel Mondo e il Comune di Pescaglia – si terrà il concerto del quartetto Dulce in corde con musica di Puccini, Schubert e Brahms. Il museo e il borgo di Celle entrano quindi in un circuito nazionale di appuntamenti che tocca luoghi come il Parco del Castello di Miramare a Trieste, la Terrazza del Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona, il Chiostro della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo a Palermo, l’Abbazia di S.Nicolò a Sangemini. E questo nell’anno in cui si celebrano i 50 anni di vita del museo dedicato a Puccini.

"Da anni collaboriamo con i Lucchesi nel Mondo - spiega il presidente dell’Aml, Marco Cattani - , il concerto sarà un’occasione per visitare un posto straordinario come Celle di Puccini e a un prezzo abbordabile". Per il concerto di domani il quartetto Dulce in corde eseguirà Crisantemi SC65, Elegia per quartetto d’archi di Giacomo Puccini, il Quartetto per archi in do minore “Quartettsatz“ D 703 di Franz Schubert e il Quartetto per archi n.2 in la minore op.51 n.2 di Johannes Brahms. Ingresso 5 euro. Info: 320.6077784; [email protected]