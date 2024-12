Oggi all’Astra e al Centrale doppio incontro con Gabriele Salvatores

Giornata da incorniciare quella di oggi per gli amanti del grande cinema. Il regista Gabriele Salvatores infatti sarà in città e offrirà due occasioni di incontri per il suo pubblico. Per il ciclo Special Event infatti stasera sarà alle 18.30 al cinema Astra e alle 21 nella sala del Centrale dove presenterà il suo ultimo film “Napoli New York”. Insieme a lui saranno presenti la scenografa Rita Rabassini, la costumista Patrizia Chiericoni e l’autore delle musiche Federico De’ Robertis. Gli ospiti introdurranno lo spettacolo delle 21 saranno in sala per un “question and answers“ al termine del film. Prevendite aperte su www.luccacinema.it

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata anni prima.

I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa. Tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli, ritrovata nel 2006, è il primo film napoletano di Gabriele Salvatores, che dice di essersi ispirato alla memoria della sua famiglia. Sarà parlato in napoletano stretto e, almeno stando alle dichiarazioni del regista, sarà senza sottotitoli. Nel cast anche Francesco Favino, di nuovo in un ruolo nautico negli anni Quaranta come in Comandante.