Offerte di lavoro da Geal per laureati e diplomati. Scadenza a febbraio

Geal offre lavoro. In particolare gli avvisi di selezione 01/2024, 02/2024 e 03/2024 sono rivolti a laureati almeno triennali in ingegneria, laureati almeno triennali in economia, laureati magistrali in architettura, diplomati geometri con esperienza biennale, diplomati ragionieri con esperienza biennale. La scadenza delle domande è prevista per il primo febbraio prossimo alle ore 23.59. I documenti relativi al bando e anche la domanda di candidatura a cui allegare il proprio curriculum sono scaricabili dal sito ufficiale Geal: https://www.geal-lucca.it/lavora-con-noi/.