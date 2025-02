“Occhio alle truffe“. Il progetto sul territorio

È iniziato martedì pomeriggio al “Centro Bucaneve“ di Santa Maria a Colle il primo incontro di “Occhio alle truffe” il progetto finanziato con un bando della Prefettura di Lucca che per tutto l’anno porterà gli agenti della Polizia Municipale sul territorio comunale per sensibilizzare e informare gli anziani e le persone più fragili sulle dinamiche e rischi delle truffe più comuni.

“Questo progetto è particolarmente importante per far capire alle persone più indifese quali sono i comportamenti a rischio, come chiedere aiuto e come difendersi da malintenzionati che, non solo si presentano alla porta di casa, ma utilizzano telefoni, applicazioni messaggistica ed email – afferma l’assessore alla sicurezza Giovanni Minniti – oltre agli incontri informativi questo progetto prevede anche il presidio in luoghi di aggregazione degli gli anziani dove si possono verificare ‘approcci’ malevoli”.

Il prossimo incontro sarà martedì 25 marzo alle 17.30 al Centro civico di via Giorgini a San Vito.