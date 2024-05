Obiettivo, superare i quattromila iscritti del 2023. Torna "Porcari Corre": 5 percorsi a disposizione

L’obiettivo è superare i 4mila iscritti del 2023. Domenica 19 maggio ritorna la "Porcari Corre", la manifestazione ludico-motoria organizzata dall’Atletica Porcari che attraversa i territori di Porcari, Capannori e Montecarlo giunta quest’anno alla 38ª edizione che significa una notevole tradizione costruita ormai nel tempo.

Cinque percorsi, di diversa lunghezza, per ri-scoprire le bellezze del territorio e vivere una mattinata di sport e condivisione all’aria aperta. La partenza, come da tradizione da piazza degli Alpini (meglio conosciuta come piazza del mercato), è prevista dalle 7.30 alle 9. Il raduno è valevole per il Trofeo podistico lucchese, il Trofeo delle tre province e il Trofeo del Comitato provinciale pisano di podismo. È possibile pre-acquistare il cartellino di partecipazione (3 euro per i tesserati ai trofei e 3,50 euro per i non tesserati ai trofei) nei seguenti esercizi di Porcari: Visage profumeria, cartoleria La Pergamena, libreria Bella Storia, Centro ufficio Buffetti, Simbiosi biocosmetica e Centro medico.

Grandi e piccoli podisti potranno scegliere il percorso più adatto: c’è quello da 3 chilometri, pianeggiante, pensato per le famiglie con passeggini e per persone sulla sedia a rotelle, che si sviluppa su un anello intorno al centro del paese. Quello da 5 allunga sulla Torretta, la collina panoramica di Porcari ed è consigliato per chi non vuole camminare troppo e, al tempo stesso, beneficiare di una delle viste più suggestive sulla Piana.

Ci sono, poi, gli anelli da 10 e da 14 chilometri, che attraversano i territori di Porcari e, passando da villa Pucci, raggiunge luoghi suggestivi come il Quercione di Gragnano. Il percorso più lungo è quello da 18 chilometri e attraversa il centro di Montecarlo. Anche questi ultimi tracciati includono la salita in Torretta nella parte finale. Un’ambulanza della Croce Verde di Porcari con medico a bordo assisterà tutta la durata dell’evento ad esclusione di piazza degli Alpini e di via Catalani nel tratto che va dall’ex Cavanis fino al panificio Toschi.

Lungo i percorsi il traffico sarà regolato da alcuni volontari che assicureranno un passaggio protetto ai podisti. Tutti gli itinerari saranno indicati da adeguata segnaletica verticale intervallati da punti ristoro. Info: mail [email protected].

Massimo Stefanini