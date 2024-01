Nutini questa estate a Lido di Camaiore

E questa estate Paolo Nutini non potrà andare – come ha sempre fatto ogni volta che è tornato a Barga – al Bar del Paolo Gas. Il cantautore scozzese ha infatti origini barghigiane e suo padre lo ha chiamato Paolo proprio in onore del Paolo Gas (come racconta nel’intervista qui sopra). Il 22 giugno Nutini sarà il protagonista del sabato del secondo week end del festival La Prima Estate a Lido di Camaiore e prima di lui si esibiranno altre tre band, fra cui gli inglesi Black Country, New Road. Peccato che Nutini non troverà il suo bar di famiglia, ma chissa che non decida comunque – come spesse volte ha già fatto in passato – di andare a Barga a salutare Paolo Marchetti e i tanti altri amici che ancora ha nella città che ha dato le origini alla sua famiglia.