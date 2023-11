Nuovo supermercato sul territorio. Grande affluenza

Cresce l’offerta commerciale del comune di Coreglia Antelminelli, con l’apertura, avvenuta ieri nella popolosa frazione di Piano di Coreglia, di un nuovo Supermercato a marchio “Penny”.

Tanta l’affluenza già nel primo giorno di vendita al pubblico per il punto situato in via del Progresso, angolo via del Paradiso, l’82esimo della Regione Toscana e il 442esimo in Italia, che si affianca all’altro punto commerciale di Borgo a Mozzano aperto nel 2004, con una posizione centrale, facilmente raggiungibile e dall’ampio posteggio adiacente a disposizione della clientela.

Con una superficie di vendita di circa 750 metri quadrati, il nuovo Penny ha in previsione un totale di circa 10 collaboratori, tra nuovi assunti sul territorio e crescite interne dal vicino negozio di Borgo a Mozzano.

Il marchio aziendale è caratterizzato da una grande attenzione alla sostenibilità con il suo percorso “Viviamo sostenibile”, garantendo in tutti i suoi nuovi negozi le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo all’ambito di offerta. Qualità e sostenibilità, quindi, sono tra i punti chiave del nuovo supermercato aperto sul territorio.

Il Penny a Piano di Coreglia osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato continuato dalle 8 alle 20, mentre la domenica dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 20.

Si estende quindi l’offerta per i cittadini, che potranno scegliere dove andare a gare la spesa, scegliendo tra ancora più supermercati.

Fio. Co.