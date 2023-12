Nuovo strumento per la sicurezza. In strada arriva il “telelaser“

Un nuovo passo avanti per la sicurezza stradale, tema da sempre al centro del dibattito e che sempre più spesso necessita di interventi e misure ad hoc.

L’amministrazione comunale di Capannori ha acquistato un nuovo strumento di ultima generazione, un telelaser che sarà utilizzato dalla polizia municipale per il controllo della velocità dei mezzi in transito sulle viabilità comunali.

Il telelaser, che entrerà in funzione ad inizio gennaio, sarà gestito su strada da pattuglie della polizia municipale e consentirà di rilevare la velocità dei mezzi in transito in avvicinamento fino a mille metri di distanza. L’apparecchiatura permetterà, inoltre, lo scatto di foto e la produzione di video per provare l’avvenuta infrazione al codice della strada. Uno strumento in più, quindi per continuare a tenere sotto controllo e vigilare la situazione delle strade della città.

"Abbiamo deciso di dotare la polizia municipale di questo nuovo strumento di rilevazione veicolare con l’obiettivo di prevenire gli eccessi di velocità sulla rete stradale comunale – spiega l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Un fenomeno pericoloso che è importante arginare il più possibile".

" Per questo continuiamo ad investire sulla sicurezza stradale - continua Micheli -, dotando la polizia municipale anche di apparecchi idonei a rilevare episodi di eccessiva velocità quale deterrenti al superamento dei limiti previsti dal codice della strada".

Naturalmente l’attenzione sarà concentrata su qyelle aree considerate a rischio, o comunque più trafficate e dove solitamente vengono commesse più infrazioni al limite di velocità.

" Il telelaser sarà posto a rotazione sulle strade comunali e, in particolare, su quelle più transitate e su quelle segnalate dai cittadini perché spesso percorse a velocità non consentite dai mezzi che vi transitano - conclude -. Un nuovo dispositivo con cui, insieme alle telecamere di videosorveglianza stradale già installate su varie viabilità del nostro territorio, che permettono di individuare veicoli che circolano privi di assicurazione o con la revisione scaduta, andiamo ad innalzare il livello di sicurezza stradale nel nostro comune".