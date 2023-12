Nuovo sito del Comune. Un portale più vicino alle esigenze digitali di cittadini e aziende

E’ online il nuovo sito del Comune di Lucca, rinnovato in ogni sua funzionalità per venire incontro alle esigenze dei cittadini, con un portale servizi all’avanguardia. La nuova piattaforma è stata illustrata ieri a Palazzo Orsetti alla presenza dell’assessore con delega all’innovazione, Paola Granucci, dei tecnici comunali, a partire dal dirigente Antonio Marino, mentre per la società che ha curato il sito, la Net7 di Pisa, era presente Luca Baroncini.

La vecchia piattaforma, ormai molto datata, non risultava più aderente alle specifiche AgID (Agenzia Italiana Digitale) e la struttura del sito si reggeva su un Cms (content management system) non più adeguato. Con le risorse derivanti dal Pnrr (circa 200mila euro) è stato così realizzato un nuovo sito fruibile a tutti i cittadini e che comprende i sei servizi digitali di base: accesso SPID; protocollazione automatica; verifica stato di avanzamento; gestione della pratica di sicraweb; pagamenti online, se previsti; prenotazioni online, se previste. Il nuovo sito, dove sono state migrate la grandissima parte delle informazioni presenti sul vecchio, rappresenta la base per una piattaforma unica, in cui potranno convergere tutti i portali comunali (istituzionali e tematici), con benefici evidenti come la condivisione delle informazioni e la più semplice gestione degli obblighi di legge.

"Il nuovo sito web del Comune – ha ricordato Granucci – oltre ad aderire alle più recenti normative in fatto di servizi digitali, rappresenta anche un ulteriore tassello nella costruzione di quel rapporto con l’amministrazione comunale, che sia realmente ed efficacemente al servizio degli utenti, e cioè dei cittadini e delle imprese. La rinnovata interfaccia, semplificata e più accattivante, costituiscono altrettanti elementi che contribuiranno a nostro avviso a migliorare questo rapporto".

Lo sviluppo complessivo delle piattaforme è durato 12 mesi, tra realizzazione del nuovo sito informativo, del portale servizi, del nuovo portale amministrazione trasparente, oltre ai siti web Intranet ed Informagiovani. "Siamo arrivati a questo obiettivo – ha aggiunto Marino – per diverse ragioni, tra cui l’aver intercettato le risorse del PNRR, il nostro sito era datato e aveva bisogno di integrazioni e innovazioni al suo interno".