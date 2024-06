Nuovo piano antenne Da martedì 4 incontri per spiegare ai cittadini

E’ in fase di approvazione l’aggiornamento 2024 del Programma comunale degli impianti di telefonia mobile. L’amministrazione comunale ricorda le date degli incontri pubblici per illustrarlo. Martedì 2 luglio alle 17.30 al “Centro Civico S. Vito” Traversa I di Via Giorgini Giovanni Battista 15 e alle 21 alla “Scuolina Raggi di Sole” Via Sarzanese, Via delle Scuole n. 38 Maggiano; mercoledì 3 luglio alle 17.30 al “Polo Salute Lucca” Via del Giardino Pontetetto e alle 21 alla “Croce Verde” Via Giovanni Volpi Ponte a Moriano. Per le osservazioni al piano telefonia [email protected].