Nuovo parcheggio per camper a San Romano

Un intervento da 40mila euro per realizzare una nuova area di sosta per camper nel Comune di San Romano in Garfagnana. È questo il progetto predisposto dalla giunta guidata dalla sindaca Raffaella Mariani che ha dato il via libera all’intervento. La giunta, nel dettaglio, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. L’area individuata per il nuovo parcheggio è quella dei rinnovati impianti sportivi "Alberto Terni" (in foto l’inaugurazione). L’amministrazione adesso cercherà di ottenere adeguati finanziamenti per realizzare il suddetto nuovo parcheggio.

Da alcune settimane è entrato in funzione sul territorio comunale di San Romano Alert System, un servizio gratuito d’informazione telefonica, grazie al quale vengono comunicate ai cittadini utili e importanti notizie relative, ad esempio, come allerta meteo, sospensione dei servizi, interruzione del traffico stradale e chiusura scuole. Un sistema che il Comune ha subito utilizzato per diffondere informazioni e notizie.

Per registrarsi è sufficiente cliccare sul seguente link: https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunigarfagnana e compilare il form con le informazioni richieste. Per poter ricevere le informative dal Comune di San Romano è indispensabile flaggare, il nome del Comune nella sezione denominata "Selezionare i comuni per cui si desidera ricevere le comunicazioni".

Dino Magistrelli