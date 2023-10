Nuovo Palasport a Lucca: 1 milione per progettazione

L’illustrazione è avvenuta all’interno delle commissioni consiliari, poi il documento è passato sui tavoli del consiglio comunale per la sua discussione e votazione. Si tratta della seconda variazione al piano triennale delle opere pubbiche. Tra le voci consistenti c’è sicuramente quella di un milione di euro per avviare la progettazione del nuovo Palasport.

Nel corso delle Commissioni congiunte Lavori pubblici e Bilancio e di Sviluppo del territorio presiedute da Marco Santi Guerrieri e da Elvio Cecchini infatti, l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani (nella foto) ha illustrato la seconda variazione al piano triennale delle opere pubbliche oggetto poi ieri sera di discussione e votazione in Consiglio comunale.

"Inseriamo risorse complessive per 2,14 milioni di euro che andranno a finanziare alcune importanti opere pubbliche - afferma l’assessore Buchignani - prima di tutto 800mila euro saranno impegnati per il restauro di due piccoli ponti a Mastiano e in via delle Nubache (fra Carignano e San Macario) le cui condizioni hanno provocato la chiusura al traffico veicolare di due strade comunali. 200mila euro andranno a ERP per interventi urgenti a edifici di edilizia residenziale, 140mila euro saranno utilizzati per la completa riqualificazione della zona dell’aeroplano di viale Europa, all’imbocco dell’autostrada".

"Ma la cifra più cospicua, 1 milione di euro - conclude Buchignani - , sarà impegnata per avviare la progettazione del nuovo Palasport, una struttura totalmente nuova, funzionale e capace, oltre agli eventi sportivi, di ospitare spettacoli e grandi eventi cittadini".