Nuovo incarico per don Alex a Castelnuovo: Oggi i saluti

Oggi alle 18, in Duomo, con la celebrazione della Messa, Castelnuovo e la Comunità parrocchiale “Garfagnana Ovest“ saluteranno don Alex Martinelli, dopo nove anni di apprezzato e intenso servizio pastorale, in procinto di assumere l’incarico di parroco della Comunità parrocchiale “Capannori Centro“ con don Michele Fabbrini. Sarà un momento di preghiera e di commosso incontro umano, durante il quale la comunità di Castelnuovo mostrerà la propria riconoscenza e gratitudine per l’opera svolta da don Alex in questi anni. Il giovane sacerdote, originario di Gorfigliano, dove ha vissuto fino all’ingresso in Seminario a Lucca, dopo avere conseguito il diploma all’Itcg “Campedellli“ di Castelnuovo, è stato vicario parrocchiale dal 2015 al 2017 e parroco in solido dal 2017 al 2023 insieme a don Angelo Pioli e a don Michele Fabbrini (2017-2020).

"Ringrazio di cuore - afferma don Alex - le autorità civili, militari, religiose, che hanno collaborato con noi tre parroci solidali e con tutti i fedeli laici, per il bene della Comunità. Poi le associazioni, il mondo del volontariato, i gruppi con i quali abbiamo interagito, i singoli cittadini e fedeli, “credenti“ e “non credenti“, cristiani cattolici e fedeli di altre confessioni cristiane e religioni, tutta la popolazione di Castelnuovo e degli altri comuni e paesi affidati. Un pensiero di particolare riconoscenza va a don Angelo Pioli, che è stato per me come una guida amorevole, paterna, premurosa e paziente. Non sarò più parroco in Garfagnana, ma, provenendo da questa terra, rimarrò sempre parrocchiano".

