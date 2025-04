Nuovo impianto agrivoltaico. Aperta la valutazione di impatto

E’ aperta la valutazione di impatto ambientale (Via) da parte della Regione, per l’impianto agrivoltaico proposto da ”rne13 srl“, nei territori di Altopascio e Porcari, (quest’ultimo Comune, come confermato dal sindaco Fornaciari, coinvolto solo per le connessioni elettriche).

L’obiettivo è la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza nominale pari a 19,972 mwp e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, nei territori di Altopascio e Porcari, nelle aree adiacenti alla autostrada A11. I principali impatti ambientali possibili sono stati individuati dal decreto del 15 novembre 2024, con richiesta di procedura di Via relativamente l’impatto paesaggistico e le interferenze con le opere infrastrutturali relative al progetto del corridoio infrastrutturale del sistema tangenziale di Lucca. Tanto per essere chiari, si era parlato di quell’area come possibile sbocco della circonvallazione. Inoltre dovranno essere valutati anche gli impatti su siti protetti, come il bacino lacustre del Sibolla. Per conoscere nel dettaglio il procedimento e il progetto è possibile consultare il sito della Regione (www.regione.toscana.it) nella pagine deidicate alle valutazione di impatto-ambientale.

Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e memorie scritte - entro il 18 aprile - relative alla documentazione depositata ai fini del rilascio del provvedimento di Via alla Regione - settore valutazione di impatto ambientale, con le seguenti modalità: prioritariamente tramite posta elettronica certificata pec: [email protected]; oppure: per fax al numero 055 4384390; per posta all’indirizzo: piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze.

Si raccomanda di presentare le osservazioni secondo il modello pubblicato sul sito web regionale all’indirizzo (www.regione.toscana.it). Gli interessati possono anticipare il materiale via email a [email protected].

Per completezza di informazione e per favorire al massimo la partecipazione, il Comune di Altopascio ha inoltrato l’informativa alle associazioni di categoria per l’agricoltura.

Massimo Stefanini