Nuovo disco per Daniele Barsotti. Anteprima del tour a Seravezza

Grande soddisfazione per il cantante lucchese Daniele Barsotti, che giovedì 14 marzo, nel corso del concerto “Musica parte di me”, avrà l’occasione di presentare il suo nuovo singolo dal titolo titolo “In quella notte”, scritto da Giovanna Nocetti e dal regista Paolo Pivetti, papà di Irene e Veronica Pivetti. Il singolo anticiperà il disco di brani inediti e cover di Daniele, riviste ed arrangiate dal maestro del suono Max Magene, che è anche produttore del progetto musicale in collaborazione con Giovanni Balduini e Giovanna Nocetti, titolare della casa discografica “Kicco Music” di Milano. Il cd porterà il titolo dello spettacolo “Musica parte di me”, il cui tour prenderà il via appunto giovedì 14 marzo, alle ore 21, alle Scuderie Granducali di Seravezza.