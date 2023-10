Nuovo corso autunnale gratuito di meditazione Sahaja Yoga a Lucca

Domani sera, giovedì 5 ottobre, alle 21 presso la Lym Academy di via Angelo Orzali 377 partirà il nuovo corso di meditazione gratuito ispirato alle tecniche Sahaja Yoga e guidato da alcuni volontari esperti.

Gli appuntamenti consentono di avvicinarsi alla conoscenza più profonda di sé stessi e sperimentare un metodo meditativo che conduce al silenzio della mente per lasciare spazio a uno stato di pace e di serena armonia.

Gli organizzatori spiegano che sarà “un’esperienza preziosa per coloro che vogliono mettersi in contatto con la propria energia, la gioia, la fiducia in sé stessi e la voglia di vivere. Sarà possibile ascoltare musica, guardare video, sentire onde vibrazionali, imparare a conoscere sé stessi in profondità, ma soprattutto entreremo in quello stato meditativo di assenza di pensieri che consente la connessione con l’energia cosmica di puro amore”.

Il corso avrà luogo ogni giovedì alle ore 21 e ciascun incontro avrà una durata di circa un’ora e mezza. Le persone interessate possono contattare Laura al 348 0917255 e Amedeo al 388 8617681, oppure scrivere all’indirizzo meditiamolucca23@gmail.com.

Shri Mataji Nirmala Devi nasce nel 1923 da una famiglia cristiana di Chindwara, nel Madhya Pradesh. All’età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell’India. Per tutta la vita si batte con passione per gli ideali della pace e dell’integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali.

Dal 1970 formula e diffonde gratuitamente in tutto il mondo il metodo di meditazione che prende il nome di Sahaja Yoga – partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace – viaggiando per oltre 40 anni attraverso i cinque continenti.