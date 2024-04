“Nuovo Cinema. Boccherini“: evento dedicato a Donizetti

E’ dedicato a Gaetano Donizetti l’appuntamento di domani (ore 21, auditorium di piazza del Suffragio) con “Nuovo cinema Boccherini”, il ciclo di proiezioni a tema musicale organizzata dal Conservatorio “Boccherini” in collaborazione con il Circolo del cinema di Lucca. “Donizetti – Il cavaliere del sogno” è il titolo della pellicola girata da Camillo Mastrocinque nel 1947, con Amedeo Nazzari e Mariella Lotti. Il film narra in maniera romanzata un episodio amoroso della vita del celebre compositore Gaetano Donizetti, genio indiscusso del melodramma italiano. Il racconto è infatti incentrato sul fortissimo legame affettivo di Donizetti con la principessa Luisa di Cerchiara, conosciuta alla corte di Napoli. L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.