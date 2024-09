Nuovo centro sportivo a Marginone. Ospiterà oltre cinque discipline

Nasce un centro sportivo polivalente in una tensostruttura a Marginone, in via La Marmora, nella zona dove c’è lo spazio sagra. Verrà finanziato dal Comune di Altopascio per 300mila euro e dal Credito Sportivo, con un mutuo che avrà la durata di 15 anni, e che è sostenibile per il Comune, per un milione di euro. Grazie infatti all’accesso al bando dell’Istituto Credito Sportivo e Cultura, il progetto sarà finanziato attraverso un mutuo assistito dal fondo di garanzia, che consentirà all’amministrazione D’Ambrosio di portare a termine l’investimento nelle infrastrutture sportive del territorio.

Il centro sportivo di Marginone rappresenterà un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per tutta la comunità. La struttura, che sorgerà su terreni di proprietà comunale, sarà dotata di moderne tribune, spogliatoi e spazi attrezzati per ospitare oltre cinque discipline sportive diverse, tra cui basket, pallavolo, pattinaggio freestyle, calcio a 5 e tennis. La realizzazione non solo rafforzerà le strutture esistenti, ma eviterà anche il consumo di nuovo suolo, valorizzando l’area già presente. Sarà attivo tutto l’anno, aperto anche agli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria, e offrirà un ricco calendario di attività per tutte le età. La struttura includerà spogliatoi indipendenti, una zona docce, un locale tecnico e un bagno utilizzabile durante la sagra.

Il campo coperto sarà dotato di tribune telescopiche. Oltre alle discipline principali, ci sarà spazio accessibile a persone di tutte le età. "Questo progetto, su Marginone, era un punto del nostro programma elettorale - spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Mastromei - lo avevamo già candidato ad un altro bando nei mesi scorsi con progetto esecutivo pronto e pareri favorevoli del Coni, ora si è presentata questa nuova opportunità e abbiamo deciso di coglierla immediatamente per promuovere ancora di più lo sport nel nostro territorio".

"Per poter rispettare la data di scadenza di questo bando - continuano - abbiamo dovuto fare una variazione di bilancio in modo tempestivo, consentendoci così di inserire la tensostruttura all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, con una previsione di spesa per l’annualità 2024. L’obiettivo, come inserito anche nel programma elettorale, è di rispondere a un’esigenza reale e sentita dalla comunità".

Massimo Stefanini