Nuovo centro a Calavorno. Lavori in dirittura d’arrivo

Sta prendendo sempre più forma il nuovo centro sportivo polivalente di Calavorno (in foto), che cambierà il volto della frazione del comune di Coreglia Antelminelli. I lavori per l’opera, dal valore di un milione di euro, sono infatti arrivati alle ultime fasi e l’area si prepara a porsi come un importante beneficio per giovani, anziani, famiglie, a disposizione dell’intera comunità che da tempo attendeva un punto di aggregazione qualificato.

Non si tratta solo di una rigenerazione urbana dal punto di vista strutturale, che va a migliorare una zona che era stata abbandonata da anni senza che mai venissero effettuati lavori di manutenzione, ma anche e soprattutto una riqualificazione umana e sociale, a favore dei cittadini. Potranno, infatti, contare su strutture moderne e funzionali di questo nuovo spazio che diventerà un autentico punto di riferimento, dove persone di tutte le età potranno incontrarsi, praticare sport e condividere momenti di socializzazione, di divertimento, o semplicemente di ritrovo quotidiano.

"Siamo ormai vicini alla conclusione dei lavori per il nuovo centro sportivo polivalente, che sarà un nuovo punto di riferimento non solo per la frazione di Calavorno, ma per l’intera comunità - afferma il sindaco Marco Remaschi -. Questo progetto, da oltre un milione di euro, è stato sostenuto grazie ai fondi del Pinqua, per la qualità dell’abitare, insieme a risorse ministeriali, regionali e con i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"L’obiettivo - continua - è quello di migliorare la qualità della vita nelle nostre frazioni, dotandole di servizi e infrastrutture che rendano ogni parte del territorio più vivibile. Con questo intervento, puntiamo a creare un centro di aggregazione adatto alla frequentazione di tutte le generazioni".

Tra le novità previste, vi saranno nuove aree giochi per bambini, un gazebo coperto per soste all’aperto, un sistema di illuminazione rinnovato e la realizzazione di un canale di guardia per migliorare la sicurezza idraulica. Il progetto prevede anche la sostituzione della pavimentazione del campo da pallavolo, la costruzione di un campo da calcetto in erba sintetica con illuminazione, il rifacimento del campo da tennis, oltre alla creazione di un campo da bocce. Inclusi anche i nuovi spogliatoi, grandi e funzionali.

Ci sarà anche un percorso vita con sette attrezzi per esercizi aerobici e ginnici, rendendo l’area uno spazio completo per lo sport e per il benessere.

Fio. Co.