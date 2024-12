Nuovo black out alla piscina Iti. Le proteste

E’ successo ancora. E quando l’eccezione diventa la regola la situazione si fa pesante. Soprattutto se il black out, non previsto nè ovviamente annunciato, riguarda un impianto sportivo come la piscina (dell’Iti Fermi di San Filippo), dove nel pomeriggio come ieri si ritrovano tanti bambini e ragazzi c he improvvisamente, che siano in vasca, sotto la doccia o negli spogliatoi, si ritrovano al buio. Ieri è successo dalle 16 alle 18, poi un lampo di luce che ha lasciato sperare, poi di nuovo buio. Un caso analogo era avvenuto pochi giorni fa. Il primo era stato segnalato all’Enel dli gestore dell’impianto, il presidente del Circolo Nuoto Lucca Pietro Casali, il 21 novembre scorso. “Nessuno mette in discussione la necessità della manutenzione ed il fatto di dover operare in sicurezza – aveva dichiarato Casali –. Ciò di cui si discute è il modo di trattare i cittadini ad opera di funzionari e dirigenti che si sentono intoccabili. Fino a sentirsi dire che dobbiamo controllare sul sito di Enel distribuzione o attraverso una app. Giusto così, non abbiamo nulla da fare a giornate sane e per ammazzare il tempo controlliamo".