Nuovo bando per gli alloggi popolari

Lunedì 11 marzo sarà pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle case popolari nei Comuni di Altopascio e Porcari. C’è tempo fino al 10 maggio per presentare la domanda. Il nuovo bando consentirà la formazione di graduatorie separate per ciascun Comune, per l’assegnazione degli alloggi disponibili. Con la pubblicazione delle graduatorie definitive cesserà l’efficacia del precedente. Tra i requisiti necessari assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, a una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune in cui è stata presentata la domanda di assegnazione; assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero. Il valore patrimoniale mobiliare non deve essere superiore a 25mila euro, non si devono possedere natanti o imbarcazioni a motore o a vela e autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza superiore a 80 Kw (110 CV). Inoltre il patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, non deve superare i 40mila euro. I moduli di domanda sono scaricabili sui siti dei comuni di Altopascio e Porcari . "Si tratta di un bando molto atteso dai cittadini - spiegano Valentina Bernardini e Michele Adorni, assessori alle politiche sociali e abitative dei Comuni di Altopascio e Porcari -, che rappresenta un’opportunità molto importante, poiché ci consente di continuare a sostenere coloro che vivono in una situazione di fragilità sociale ed economica".

M.S.