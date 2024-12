Nuovo asilo a Borgonuovo: investimento da 800mila euro a Capannori

Un nuovo asilo sorgerà in località Borgonuovo, nel territorio di Capannori. Il paesino è sulla direttrice per la Valdinievole ma l’intera zona è densamente abitata e potrebbe coprire pure le esigenze di Zone e Lappato.

Il Comune ha deciso di dare impulso alle nuove strutture per i bambini, un servizio che nell’attuale fase sociale è sempre più richiesto. Si tratta di un investimento consistente, 800mila euro: 480mila arriveranno dal Pnrr (scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia) e 320mila è la cifra con cui il Municipio di piazza Moro cofinanzierà l’opera e che sarà reperita attraverso l’accensione di un mutuo da contrarre.

E’ già stato affidato allo studio associato Techno ingegneria l’incarico professionale della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza dei lavori. Altro aspetto fondamentale è costituito dal fatto che il Nido troverà spazio nell’ambito di un edificio già esistente e che sarà recuperato. Si tratta di un notevole vantaggio in quanto l’immobile è già presente, non si dovrà fare una ricerca di mercato, certamente bisognerà adeguarlo alle esigenze scolastiche, con le relative mense e con tutti i locali previsti.

La tempistica dell’avvio del cantiere è ancora tutta da definire. Dovranno essere pronti i progetti e dovranno arrivare le risorse. Certamente nella seconda metà del 2025, ma la decisione è presa, come dimostra la determinazione numero 1690 del 12 dicembre 2024. Invece sarà molto più rapido l’iter per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio che andrà a sostituire l’attuale che sarà demolita.

La giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’opera per un investimento di 2 milioni e 200 mila euro, di cui 1 milione e 500.000 euro provenienti da fondi Pnrr e dopo le procedure di gara e di affidamento i lavori prenderanno il via nel 2025. La nuova scuola dell’infanzia sorgerà al posto di quella esistente in via dell’Asilo Nido, ma con uno sviluppo in pianta ad L ed ospiterà 4 sezioni per un totale di 100 alunni. Il fabbricato che avrà una superficie utile di oltre 600 metri quadrati, sarà realizzato su un unico livello. La scuola sarà connotata da una innovativa organizzazione dello spazio, a contatto con l’esterno attraverso un’area ombreggiata da un pergolato in acciaio con rampicanti di piante caducifoglie. I bimbi potranno usufruire di spazia chiusi e aperti in contemporanea, sempre sotto il controllo dei docenti.