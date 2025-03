Nuovi varchi nella ztl del centro. Via ai lavori per l’installazione. Le novità spiegate ai cittadini

Nuovi varchi nella ztl del centro storico, partono finalmente i lavori per l’installazione. La conferma è giunta mercoledì sera in occasione di un’assemblea pubblica presso la Casermetta del Baluardo Santa Croce, organizzata dall’amministrazione comunale per presentare e illustrare alla cittadinanza il progetto dei 14 nuovi varchi Ztl in uscita dal centro storico e le relative modifiche alla mobilità urbana.

All’incontro erano presenti il sindaco Mario Pardini, l’assessore alla mobilità Remo Santini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, la dirigente comunale competente Maria Cristina Panconi e la funzionaria dell’ufficio mobilità Pamela Salvatore, che ha illustrato il piano nei dettagli.

Durante l’assemblea, dove erano presenti molte persone, è stato ribadito come l’installazione dei nuovi varchi – di cui 10 in uscita – e lo spostamento di alcuni esistenti si inseriscano nell’ambito di un progetto approvato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, che permetterà al Comune di migliorare il controllo degli accessi e di ottimizzare la gestione della mobilità urbana. In sostanza, dovrebbe essere finalmente interrotto il fenomeno che vede molti veicoli uscire impropriamente oltre gli orari consentiti per chi accede solo temporaneamente alla ztl.

I lavori per il posizionamento dei nuovi pali inizieranno a breve, mentre il periodo di sperimentazione è previsto per il mese di maggio.

"Siamo soddisfatti dell’ampia partecipazione dei cittadini – ha dichiarato il sindaco Pardini – che dimostra il forte interesse verso il tema della mobilità urbana e della tutela del centro storico. Il progetto dei nuovi varchi Ztl rappresenta un passo importante verso una città più sostenibile e vivibile, in cui la sicurezza e la qualità della vita siano al centro delle nostre azioni amministrative".

Le nuove telecamere garantiranno un monitoraggio completo e decisamente più accurato della zona a traffico limitato, rispondendo, si legge in una nota del Comune, alle esigenze di sicurezza stradale, salute pubblica e tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio. Sempre nella stessa, l’amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato e invita a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali per conoscere i prossimi sviluppi del progetto.

"Questa operazione – ha aggiunto l’assessore Santini – non comporterà di fatto cambiamenti per chi già sta agendo correttamente, mentre non consentirà più di eludere il sistema di sorveglianza per chi entra nella ZTL impropriamente. Il nostro obiettivo è garantire un corretto accesso al centro storico, promuovendo una gestione virtuosa del traffico e tutelando il cuore storico della città".

Fabrizio Vincenti