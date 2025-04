Nuovi spazi per la Polizia. Una stanza per le attività organizzative e istituzionali

Una stanza multifunzionale per svolgere al meglio le attività organizzative e istituzionali. È quella inaugurata ieri nei locali della Questura di Lucca, dove la vecchia sala stampa ha lasciato il posto a uno spazio messo a nuovo grazie al contributo dell’azienda Altopack, fondata da Giuseppe Vezzani. Un primo passo che, come anticipato dal questore Edgardo Giobbi, apre la strada a ulteriori migliorie che saranno realizzate negli ambienti della Polizia riservati all’accoglienza dei cittadini e alla digitalizzazione degli archivi, compresa quindi la caserma di piazzale Martiri della Libertà. Il tutto grazie al supporto di Comune e Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

"Grazie al contributo di un imprenditore abbiamo uno spazio dignitoso per svolgere le attività di coordinamento e le iniziative istituzionali - ha detto Giobbi - E’ un dovere per noi avere ambienti adeguati per i nostri agenti e per i cittadini. Non posso che ringraziare Giuseppe Vezzani e Angelo Croci, l’uomo ‘dei grandi eventi’ lucchesi, che con la sua presenza nel territorio da quasi quarant’anni ha fatto sì che questo gesto di liberalità fosse possibile".

"Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità", è la frase di Ludwig van Beethoven dipinta in azzurro sul muro bianco, che ben rispecchia la missione della Polizia di Stato. Di fronte, invece, una gigantografia di una foto di una pattuglia sugli spalti delle Mura scattata da Alessandro Tosi. Accanto, una targa a ricordare il gesto di Giuseppe Vezzani. "Quando è possibile dare una mano è doveroso farlo - ha commentato l’imprenditore -. Sono io a ringraziare voi che ogni sera permettete a tutti noi di vivere in modo sereno e dormire sonni tranquilli". Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco Mario Pardini e il prefetto Giusi Scaduto, oltre al parroco don Paolo Dalle Mura che ha dato la benedizione al nuovo spazio.

"Spero che altri imprenditori possano prendere esempio da Giuseppe Vezzani e dare il proprio supporto a chi ogni giorno lavora per garantire la nostra sicurezza - ha detto il primo cittadino -. Questo è un ottimo esempio di come il legame tra istituzioni e società civile non sia solo possibile ma anche auspicabile. Noi, come amministrazione, siamo sempre a disposizione per dare il nostro contributo". "Ogni passo che aiuta a dare una cornice all’altezza al lavoro delle forze dell’ordine è sempre ben apprezzato, perché alle volte l’apparenza è anche sostanza - ha aggiunto il prefetto -. Si tratta di dare il giusto riconoscimento alla comunità e a chi vi offre servizio".

Il taglio del nastro è stata l’occasione per il questore Giobbi di fare un primo bilancio sul trimestre, anche in vista della festa per celebrare il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia che si terrà domani alle 10 all’oratorio di Sant’Anna. "Lucca, ma più in generale tutta la provincia, vive una situazione di sostanziale normalità - ha concluso - non accadono fatti eclatanti come in altre città. Anche l’esplosione della violenza giovanile sul territorio rimane un fenomeno contenuto, sul quale noi agiamo prima di tutto con la prevenzione: con i minori si vince attraverso l’educazione e non con la repressione".

Jessica Quilici