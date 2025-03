Nuovi servizi igienici davanti alle Mura dedicati ai turisti

Parte la stagione turistica e il Comune decide di ampliare l’offerta di servizi igienici pubblici. Saranno due i nuovi punti dove saranno installati servizi chimici destinati anche a servire persone con disabilità: uno in piazzale Risorgimento, fuori Porta San Pietro, l’altro in piazzale Martiri della Libertà, poco fuori Porta Maria. Entrambi saranno collocate nelle aree di parcheggio presenti. La scelta è ricaduta su questi due luoghi, perché è qui che molto spesso vengono scaricate le comitive turistiche che giungono con i bus a Lucca.

Il posizionamento dei bagni chimici di ultima generazione, che saranno puliti più volte al giorno, è stato curato dall’Ufficio Turismo e sarà comunque sperimentale: a fine stagione verranno infatti tirate le somme per verificare se la scelta ha prodotto risultati soddisfacente in termini di uso e servizi offerto. In centro storico, invece, a breve, probabilmente nelle prime settimane di aprile, riaprirà finalmente l’ex dazio a Porta Elisa dove saranno nuovamente accessibili i bagni.

Attualmente, i servizi igienici pubblici in centro storico sono disponibili oltre che nella storica sede di via Pescheria anche a Palazzo Guinigi e agli Info Point di piazzale San Donato e nella casermetta di Porta San Donato. Sulla carta, l’accesso ai bagni è garantito anche nelle altre casermette sulle Mura, compatibilmente con gli orari di apertura. Nei prossimi mesi, con la riapertura parziale dell’Ostello di via San Frediano, saranno disponibili bagni pubblici anche in questa struttura che per anni è rimasta chiusa.

F.Vin.