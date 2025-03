Nuovi fondi per attività “residenti“ in Toscana. Il bando e la domanda

Un’opportunità in più per ampliare, potenziare e investire nella propria azienda arriva dal nuovo bando dedicato a sostenere tutte le micro, piccole e medie imprese con sede in Toscana per finanziare macchinari, impianti di produzione, software e brevetti. E per aiutare tutti coloro che fossero interessati a tale bando, Confartigianato imprese Lucca mette in campo tutta la sua assistenza e consulenza, per la gestione del bando e la domanda di garanzia e per la ricerca della banca convenzionata. Per informazioni la dottoressa Maria Nannola n. 348/0454960, ufficio 0583/476432, e-mail [email protected] .