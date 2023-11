Nuovi disservizi alle Poste. Ritardi e mancate consegne. In campo anche i sindaci

Tornano a far parlare e non poco le diverse criticità che riguardano i vari servizi erogati dagli uffici di Poste Italiane dislocate sul territorio della Valle. Disagi per i ritardi, spesso clamorosi quanto reiterati, nella consegna della posta, sia per quanto riguarda il percorso ordinario sia per ciò che concerne il ricevimento di raccomandate, normalmente contenenti comunicazioni di particolare rilevanza.

Molti utenti si lamentano anche dei tempi e degli orari di apertura degli uffici, in buona parte ristretti durante la settimana e in molti casi non tornati al periodi pre pandemia. Questo, senza avere ottenute risposte esaurienti in merito, nonostante le richieste.

Gli utenti, dislocati non soltanto nelle piccole frazioni montane, bensì uniti dagli stessi problemi anche nei Comuni più grandi come, per esempio, in quello di Barga e Gallicano, in parte sembrano quasi rassegnati alla situazione diventata molto pesante, mentre la maggioranza di loro commenta di non riuscire più a saldare una bolletta entro i tempi previsti, di avere dovuto rinunciare ad abbonamenti a giornali e riviste per le mancate consegne e di non ritenere il servizio degno di un paese civile.

Sì, perché anche per quanto riguarda la consegna delle raccomandate, pare che sia diventata prassi lasciare l’avviso di mancata consegna senza in realtà dare il tempo di rispondere allo squillo del campanello, anche quando il destinatario assicura di essere stato presente all’interno dell’abitazione.

Un avviso che contiene istruzioni ben precise e non consente di andare nell’immediato a ritirare la missiva all’ufficio preposto, ma che spiega come ci siano diversi giorni di attesa prima di poterlo fare. Proteste diffuse che sono state raccolte anche a livello istituzionale, con diversi primi cittadini che cercano di farsi portavoce del disagio con la grande azienda.

Solo pochi mesi fa, infatti, il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, ha incontrato i i responsabili di Poste Italiane per affrontare il tema dei disservizi registrati dalla popolazione nel suo territorio, diventati particolarmente complicati, tra lettere arrivate in ritardo o mai recapitate e bollette consegnate già scadute. Andrea Talani, nell’occasione ha ricevuto rassicurazioni dagli stessi sul previsto miglioramento dei servizi in corso d’opera con il progettato incremento dell’organico, anche riguardante le aree più piccole del territorio. Nell’attesa, il Sindaco di Molazzana ha segnalato la situazione problematica anche alla Prefettura di Lucca.

Fiorella Corti