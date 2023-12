Nuovi alberi e irrigazione. Il progetto

Importante decisione dell’amministrazione comunale di Lucca riguardante gli interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano e la riqualificazione del verde pubblico. È quanto emerge dalla determina dirigenziale a cura della titolare dei lavori pubblici Antonella Giannini, che ha per titolo “Realizzazione di impianti di irrigazione nelle aree di verde pubblico” e che andrà a interessare 19 siti coinvolti dalle nuove piantumazioni. Si tratta dei plessi scolastici della scuola primaria e dell’infanzia, nonché le aree a verde limitrofe. Nel lungo elenco, troviamo quindi la scuola elementare di Sorbano, la materna di Pontetetto, la primaria “Giusti”, la primaria San Donato, la materna “Rodari”, l’Istituto comprensivo “Lucca 4 F. Martini”, la primaria e infanzia a San Michele di Moriano, la primaria e infanzia di di San Cassiano, la primaria “Fornaciari”, la primaria “Donatelli”, la materna di Fagnano, la materna di Nozzano, la primaria di Balbano, la primaria di Maggiano, la primaria di Vallebuia, la primaria di S.Alessio e il Parco De Gasperi (Istituto comprensivo 1-7). Va detto che l’appalto, il cui progetto esecutivo è stato affidato all’architetto Elisa Gaggini di Lucca, è inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell’elenco annuale 2022.

Un intervento importante, volto alla mitigazione degli effetti derivanti dal cambiamento climatico, e concepito proprio laddove vi è la presenza di plessi scolastici. L’obiettivo, si legge, "è aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità, tramite la realizzazione di impianti di irrigazione presso 19 siti interessati dalla piantumazione di nuove alberature". L’intervento, come contenuto nell’atto amministrativo, è finanziato con fondi propri (mutuo) e l’importo complessivo del progetto ammonta a 220mila euro, rispetto al quale, è stata accertata la medesima entrata al capitolo 4342 dell’annualità 2022.

Maurizio Guccione