Nuove scuole primarie, via ai lavori a Badia Pozzeveri

Due nuove scuole nel Comune di Altopascio. Per la nuova primaria di Badia Pozzeveri sono partiti i lavori, proseguono invece quelli per l’elementare di Marginone che sostituirà l’edificio attuale. Per questa scuola è arrivato un finanziamento pari a un milione e 400mila euro proveniente dal PNRR, su un totale di 2.2 milioni di euro, garantirà la realizzazione di una scuola all’avanguardia, moderna e funzionale. L’edificio, situato tra via di Poggio e via Generale La Marmora, si svilupperà su un unico piano di 1100 metri quadrati, comprensivi di una palestra da 200 metri quadrati, due laboratori, cinque aule molto spaziose e aree dedicate al personale scolastico.

Per la struttura di Badia Pozzeveri, altrettanto cruciale per la comunità, finanziamento di 2.8 milioni euro, di cui il Comune di Altopascio ha aggiunto ulteriori 650 mila euro per coprire gli aumenti dei costi delle materie prime. La struttura, con classi di 70 metri quadrati ciascuna, sarà dotata di uno spazio comune centrale e di un patio esterno per gli orti didattici, promuovendo l’attività motoria e la vita all’aria aperta. Grazie all’uso di materiali e metodi di costruzione all’avanguardia, la scuola sarà sostenibile al 100%, sfruttando al massimo la luce naturale. I fondi provengono dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Regione Toscana e dal Comune di Altopascio.

"I cantieri per la realizzazione di queste due strutture stanno procedendo in modo puntuale – dice l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -. Stiamo andando al passo con i tempi prestabiliti, con l’obiettivo di garantire alla comunità, ai bambini e alle famiglie altopascesi due strutture essenziali per il tessuto formativo della nostra cittadina. Due scuole belle, nuove, che andranno a riqualificare anche urbanisticamente e architettonicamente il territorio. Per noi le scuole rappresentano una priorità".

Ma.Ste.