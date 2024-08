Nuove aree gioco nei parchi 200mila euro per le frazioni

Nella giunta comunale di ieri è stato approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione di quattro aree gioco nel parco di viale De Gasperi a Sant’Anna, a Santa Maria del Giudice a Montuolo.

“Abbiamo investito 200 mila euro per realizzare degli interventi straordinari che ripensano in parte o totalmente le aree giochi di alcuni dei quartieri residenziali di Lucca della prima periferia e di due frazioni importanti – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – stiamo già lavorando alla stesura del progetto esecutivo e dopo la sua approvazione potremo affidare i lavori che inizieranno entro la fine dell’anno”.

In particolare nel parco di via De Gasperi sarà completamente rifatta la pavimentazione dell’area gioco e rinnovati i giochi e gli arredi. In un’altra zona del parco sarà quindi realizzata una nuova area gioco dedicata ai bambini fra i 9 e 12 anni con nuovi giochi e arredi. A Santa Maria del Giudice il parco giochi di via XXIV Maggio sarà completamente riqualificato con un progetto volto a migliorarne l’estetica preservando gli aspetti naturali presenti aggiungendo elementi verdi.

A Montuolo il parco di via dei Bozzi sarà arricchito di attrezzature e vegetazione senza modificare la conformazione esistente, saranno piantati due lecci e sei aceri, rifatta la pavimentazione del vialetto. Anche qui due aree gioco distinte per età e, oltre alle attrezzature recuperate, saranno installati nuovi giochi. Nell’area piccoli un altalena con seggiolino inclusivo e una molla; nell’area grandi una palestra esagonale, un percorso ginnico con assi e delle parallele.